В сети появился видеоролик об уфимских дорогах

Надо сказать, картина довольно печальная.

Как сообщает Ufa-Room , уфимец Тимур Закариев снял пятиминутный ролик о дорогах города. На видео видна ужасная ситуация с дорогами и асфальтом.

- Дороги обновляются ежегодно, но отчего-то в Уфе ремонт не держится дольше года, и уже зимой и весной его будто и не бывало, - комментирует автор ролика. - Летом дороги ремонтируются, однако через год всё повторяется вновь.