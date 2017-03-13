В сети появился видеоролик об уфимских дорогах

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Надо сказать, картина довольно печальная.
Дороги - лицо городаВидео
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Видео: Тимур Закариев
Как сообщает Ufa-Room, уфимец Тимур Закариев снял пятиминутный ролик о дорогах города. На видео видна ужасная ситуация с дорогами и асфальтом.
- Дороги обновляются ежегодно, но отчего-то в Уфе ремонт не держится дольше года, и уже зимой и весной его будто и не бывало, - комментирует автор ролика. - Летом дороги ремонтируются, однако через год всё повторяется вновь.
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