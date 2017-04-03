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В мэрии Уфы рассказали, как будет работать транспорт в период половодья
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Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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В мэрии Уфы рассказали, как будет работать транспорт в период половодья
Сегодня, 12:40ГородАвтор: Ольга КорзикФото: Администрация Уфы
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