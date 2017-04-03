В мэрии Уфы рассказали, как будет работать транспорт в период половодья

На оперативном совещании в мэрии Уфы с докладом на эту тему выступил начальник городского Управления транспорта и связи Сергей Храмов.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии Уфы обсудили вопросы экстренного транспортного обслуживания населения в период прохождения весеннего половодья.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Уфы со ссылкой на Башгидромет, в этом году запасы рек в снежном покрове рек выше средних многолетних значений. Ожидается, что в этом году река Белая поднимется до 850 см, Уфа – 880 см, Дема – 700 см.

Подтопление городской территории, как правило, начинается при уровне воды реке Белая выше 500 см. При этом происходит перелив автомобильных дорог между населенным пунктом Романовка (Демский район) и поселком Козарез (Ленинский район) в районе мостового перехода через старицу реки Белая, между Монументом дружбы и микрорайонам «Пристань № 3», а также автомобильной дороги по улице Ахметова (в районе улицы Камышлинской). Транспортировка населения в данных районах будет осуществляться водным транспортом, находящимся на балансе МБУ «Служба речных переправ г. Уфы».

Из этих районов население будут перевозить по следующему маршруту: п. Козарез – мкр. «Нижегородка».

Когда река Белая достигнет уровня 475-520 см, ожидается перелив автомобильной дороги между населенным пунктом Романовка и улицей Козарез в районе мостового перехода через старицу р. Белая.

Здесь планируется перевозить людей транспортным средством повышенной проходимости на базе автомобилей КАМАЗ. Если провести эвакуацию автотранспортом не получится, будет задействован теплоход.

Вывоз населения из поселка Козарез осуществляется с левого берега реки Белая (2 201 км реки Белая) на правый берег (2 202 км реки Белая), с высадкой в створе улицы Рижской в микрорайоне «Нижегородка». При дальнейшем подъеме уровня воды в реке Белая, место высадки будет перенесено на причальную стенку Уфимского фанерного комбината.

В случае максимального подъема уровня воды, при переливе дороги на участке между домами № 148 и № 198 по улицы Ахметова в микрорайоне Затон, перевозка населения будет осуществляться судном городской Службы речных переправ вместимостью до 40 человек по маршруту: ул. Камышлинская – стадион «Водник». Вывоз населения из зоны подтопления в районе пересечения улиц Ахметова и Камышлинской в мкр. «Затон» осуществляется с нечетной стороны улицы Ахметова до стадиона «Водник».

Также, чтобы предотвратить подтопление автомобильной дороги вдоль улицы Пугачева в мэрии планируют завезти необходимый объем грунта. Вывоз населения из мкр. «Пристань № 3» будет осуществлен речным транспортом с правого берега реки Белая (2 211 км реки Белая) на правый берег (2 210 км реки Белая) с посадкой пассажиров на необорудованном берегу и высадкой на дамбу в районе речного вокзала.

В городе предусмотрен 51 пункт временного размещения граждан, которые проживают в зоне подтопления. Здесь должны разместиться 5 тыс. человек.

Для эвакуации населения из зон возможного подтопления в данные пункты предусмотрены 26 автобусных маршрутов, а также определены места посадки и высадки. При поступлении обращений граждан, проживающих в зонах возможного подтопления, будет организована их эвакуация в ближайшие пункты временного размещения.

Что касается движения автобусов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оно будет осуществляться согласно утвержденным расписаниям и схемам движения.

При этом, на некоторых участках дорог возможны переливы и подтопления автодорог, что приведет к изменению схем движения.

Так, при переливе улицы Карьерной в микрорайоне «Нижегородка» движение пассажирских автобусов будет осуществляться по улицам Нехаева и Рижской до зоны подтопления с последующим разворотом. При уровне воды в реке Белая 830 см автобусы будут следовать до остановки общественного транспорта «Автоцентр «Субару».

В случае перелива автодороги по улице Ахметова (в районе пересечения с улицей Камышлинской) в микрорайоне «Затон», предусмотрена приостановка движения маршрута № 24 «Левый берег – Кадетский корпус» ГУП «Башавтотранс» РБ.

При возникновении экстренной эвакуации предусмотрен маршрут вывоза жителей водным транспортом до стадиона «Водник» либо самостоятельный выход населения на ближайшую остановку общественного транспорта.