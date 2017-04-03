В мэрии Уфы подтвердили отставку первого вице-мэра Филиппова

Официальное сообщение появилось на сайте городской администрации.

На официальном сайте администрации Уфы появилось сообщение с подтверждением отставки первого вице-мэра Александра Филиппова.

- 18 апреля в Уфе прошло заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации городского округа город Уфа РБ, - говорится в сообщении. - На заседании были рассмотрены итоги проверки в отношении первого заместителя главы администрации городского округа город Уфа РБ А.А.Филиппова по соблюдению ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения им обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

- За нарушение пункта 2.3 статьи 14.1 Федерального закона № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и пункта 6 статьи 11 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», выразившееся в непринятии мер по разрешению имевшегося конфликта интересов, не уведомления о нем своего руководителя, комиссия рекомендовала главе администрации городского округа город Уфа РБ применить в отношении Филиппова Александра Анатольевича дисциплинарное наказание в виде увольнения с муниципальной службы за утрату доверия, - сообщили в мэрии. - Соответствующий документ подписан.

В мэрии Уфы напомнили, что 13 апреля глава Башкирии Рустэм Хамитов в ходе общения с жителями Башкортостана в прямом эфире, отметил, что уфимская власть начала слишком близко общаться с бизнесом, причём с тем, с которым, вообще говоря, общаться бы не нужно.

- Бизнес должен жить своей жизнью. Власть должна, прежде всего, работать на благо всех горожан, а не только тех, кто приходит к вам за решением каких-то вопросов, - подчеркнул тогда Рустэм Хамитов.

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