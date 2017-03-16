Мэрия Уфы попытается через суд вернуть миллиард, выделенный на снос

Администрация города направила в арбитражный суд иски к 10 компаниям.

Администрация Уфы направила в арбитражный суд Башкирии 11 исков к 10 строительным компаниям, которым в 2008-2015 году были выделены средства на снос и расселение ветхого жилья, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан».

Отметим, что в марте региональное отделение следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников мэрии Уфы. В СК считают, что из городского бюджета застройщикам были незаконно выделены средства на сумму почти 1 млрд руб, ведь по договору работы по сносу и расселению строительные компании должны были вести за свой счет.

Как сообщает издание, самые крупные суммы были выделены следующим компаниям:

ООО «Строймонтаж» (принадлежит Рашиту Минибаеву) – 283,68 млн руб,

ООО «Стройинвест» и группа «ПСК-6» (владеет депутат горсовета Андрей Носков) суммарно получили 245 млн руб,

Управление комплексной застройки №3 КПД (владельцы Алексей и Владимир Борманы) – 134 млн руб.

Оставшаяся сумма была распределена между компаниями «Агидель-инвестстрой» (принадлежит Филюсу Ишбулатову), еще одним ООО «Стройинвест» (принадлежит Максиму Донгузову), «Нефтяная финансово-строительная компания» (принадлежит Артуру Хакимуллину и Рамилю Киньягулову), «СТ-девелопер» (принадлежит Алексею и Владимиру Борманам), «Башстройнур» (принадлежит Наталье Зарубиной) и «Уралэнергосервис» (владельцы — Дмитрий Якунин, Александр Никитин, Иван Верещагин, Сергей Гойман, Дмитрий Ивин, Валентина Сидорова).

10 апреля суд частично удовлетворил требования мэрии в отношении компании «Стройинвест» Андрея Носкова. Арбитраж обязал компанию вернуть 51,7 млн руб из 130 млн руб. Эти деньги были выделены на расселение 17 домов в квартале Зенцова-Красина-Аксакова-Чернышевского. Свое решение суд обосновал тем, что компания получила участок уже с частично расселенными домами.

Застройщики с исковыми требованиями не согласны. «Уралэнергосервис» заявил о возможности досудебного урегулирования спора.

В мэрии «Коммерсанту» рассказали, что чиновники обратились в суд для того, чтобы их не обвиняли в бездействии.

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