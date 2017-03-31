Администрация Уфы провела первый стрим с оперативки мэра
Сегодня, 07:21ГородАвтор: Наталья Кузнецова
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Оперативное совещание главы администрации Уфы сегодня впервые транслировалось в прямом эфире в Facebook. В дальнейшем стрим также планируется вести в социальной сети Вконтакте.
Новый формат, как сообщил глава администрации Ирек Ялалов, предусмотрен в рамках политики открытости муниципалитетов. Все записи с совещаний будут сохраняться, впоследствии их можно будет пересмотреть. Сегодня трансляция велась в группе администрации города в Facebook.
Сюжеты: Власть в эфире
- Это очередной шаг к повышению нашей открытости, - отметил Ялалов.
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