В Уфе жителей улицы Новоженова оставили без тротуара

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По улице уфимцам приходится ходить по проезжей части навстречу машинам.
Осенью прошлого года здесь прокладывали трубы, в связи с чем тротуар был перекопан. Сейчас когда снег растаял, ходить по этому месту просто невозможно.
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С жалобой в администрацию города обратилась уфимка Римма Сайфуллина.
Сюжеты: Фотофакт
- Сплошная красная глина, по которой идти невозможно, - пишет женщина. - Прошу вас организовать пешеходную зону для людей, которым приходится каждый день ходить по этой улице к своим домам и на работу.
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