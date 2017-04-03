В Уфе на реке Белой наблюдается ледоход

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На реке Белой сегодня снова плывут льдины. Напомним, что Башгидрометцентр прогнозировал начало ледохода именно в середине апреля.
Все этапы прохождения половодья на реке Белой жители Уфы смогут промониторить на электронной карте. На ней несколько раз за сутки будут отмечать самые высокие точки подъема реки Белой, а также реки Уфы и Дема. По карте будет видно, какие улицы и дома Уфы в этот период попадут в зону подтопления, а также будет размещена информация о времени спада уровня воды.
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Видео
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Сюжеты: Весна в Башкирии,Фотофакт
Видео и фотографии ледохода на Белой к нам в редакцию прислал один из наших читателей.
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