В Уфе на этой неделе отключат холодную воду в домах на 15-ти улицах

«Уфаводоканал» опубликовал график отключения холодной воды в связи с проведением работ по замене труб, пожарных гидрантов и арматуры.

В общей сложности без воды останутся более 80-ти объектов на 15-ти улицах. Отключения запланированы в четырех районах города с 17-го по 20-ое апреля включительно.

18 апреля

с 10 до 20 часов

Калининский район

ул. Транспортная 26, 26/1, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 28, 28/1, 28/3, 28/4, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5;

ул. Мушникова 2, 2/1, 4, 10.

Орджоникидзевский районс 12 до 17 часов

ул. Борисоглебская 18/1, 20/1, 22/1, 24/1;

ул. Кремлевская 46, 48, 50;

ул. Пекинская 25а, 33/1.

19 апреля

Калининский район

с 10 до 20 часов

ул. Гвардейская 44/2

ул. Зеленая 1, 1/2;

ул. Спортивная 9, 11, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 33, 35, 41

ул. Олимпийская 38, 38а, 40, 45, 45а, 49а, 49в, 51, 51/1;

ул. Абзелиловская 1;

Орджоникидзевский район

с 10 до 17 часов

ул. Кремлевская 39, 41;

ул. Кольцевая 145, 145а, 147, 149, 149а, 151;

ул. Пекинская 14, 14а, 14б, 14в, 16;

20 апреля

Кировский район

с 10 до 20 часов

ул.Коммунистическая 85/1;

ул.Энгельса 1/1, 3, 5, 22;

Октябрьский район

с 10 до 18 часов

ул. Набережная р. Уфы 1/3, 3, 3/1, 3/3, 3/4, 3/5;

ул. Юрия Гагарина 12/4

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