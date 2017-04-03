В Уфе День Победы отметят в соцсетях акцией #72весны назад

Жителей города приглашают принять участие в патриотической акции.

Администрация Советского района Уфы вместе с рядом СМИ запустили патриотическую акцию. Она посвящена 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Все жители города могут принять в ней участие. Для этого необходимо:

1. Рассказать стихотворение о Победе, войне, трудовом народе, защитниках страны, любви к Родине,

2.Снять это на видео и выложить в социальные сети с хэштэгом #72весныназад в группу #72весныназад,

3. Лучшие видео войдут в итоговый ролик и будут транслироваться в группах партнеров акции и в СМИ.

Акция продлится до 5 мая.

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