В Уфе библиотекари научат детей защищаться от террористов

Администрация Советского района Уфы решила привлечь библиотекарей и работников культуры на борьбу с терроризмом. Обучение школьников проведут сотрудники библиотеки № 23 совместно с домом детского творчества «Дружный».

Как следует из сообщения на официальном сайте мэрии, библиотека и дом творчества организуют так называемый «час гражданственности».

Его суть – в проведении «деловой игры» под названием «Способы защиты от манипуляций террористов». Также детям покажут обучающий видеоролик и выставку на тему «Терроризм – угроза человечеству».»

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