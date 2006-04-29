В Уфе библиотекари научат детей защищаться от террористов
Сегодня, 12:37ГородАвтор: Наталья КузнецоваФото: pixabay
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Администрация Советского района Уфы решила привлечь библиотекарей и работников культуры на борьбу с терроризмом. Обучение школьников проведут сотрудники библиотеки № 23 совместно с домом детского творчества «Дружный».
Как следует из сообщения на официальном сайте мэрии, библиотека и дом творчества организуют так называемый «час гражданственности».
Его суть – в проведении «деловой игры» под названием «Способы защиты от манипуляций террористов». Также детям покажут обучающий видеоролик и выставку на тему «Терроризм – угроза человечеству».»
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