Уфимцы устроили свалку рядом с храмом

Сейчас свалку на улице Посадской устранили.

В историческом центре Уфы на улице Посадской совсем рядом с Покровским храмом обнаружили и ликвидировали очередную свалку мусора, сообщили в пресс-службе администрации города.

Работники МУП в Кировском районе каждый день выходят убирать мусор в составе 10 человек. Каждый день на полигон КБО с Кировского района вывозится от 80 до 100 кубометров бытового мусора, сообщили в мэрии.