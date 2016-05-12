Уфимцы устроили свалку рядом с храмом

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Сейчас свалку на улице Посадской устранили.
В историческом центре Уфы на улице Посадской совсем рядом с Покровским храмом обнаружили и ликвидировали очередную свалку мусора, сообщили в пресс-службе администрации города.
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Работники МУП в Кировском районе каждый день выходят убирать мусор в составе 10 человек. Каждый день на полигон КБО с Кировского района вывозится от 80 до 100 кубометров бытового мусора, сообщили в мэрии.
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