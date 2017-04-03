Уфимский застройщик выдаст квартиры военнослужащим

Заместитель генерального директора СУ-10 рассказал о планах по урегулированию конфликта с минобороны.

Крупный башкирский застройщик Су-10 собирается предоставить квартиры для нужд министерства обороны, об этих планах в ходе медиаланча агентству Медиакорсеть рассказал заместитель генерального директора группы компаний СУ-10 Эдуард Камалетдинов.

- Мы согласовали размер компенсации, которую мы предоставим, то есть определённый процент квартир мы передадим минобороны для заселения военнослужащих, - уточнил Камалетдинов.

Напомним, в 2015 году министерство обороны подало иск в арбитражный суд с просьбой запретить уфимскому застройщику СУ-10 продолжать строительство жилого комплекса «Союзный» в микрорайоне «Затон». В материалах дела говорится, что в 2011 году СУ-10 приобрёл у одного из департаментов минобороны права на аренду участка. Спустя несколько лет, когда застройщик успел возвести несколько многоэтажек, выяснилось, что подразделение не имело права распоряжаться землёй.

- Мы планируем в рамках существующих судебных дел заключить мировое соглашение, - уточнил Эдуард Камалетдинов. - Данное мировое соглашение находится на утверждении, процесс достаточно сложный, потому что министерство обороны не занимается имущественными вопросами, основной профиль у них всё-таки другой.

По словам Камалетдинова, как только соглашение будет утверждено, новоселье смогут отметить несколько десятков военнослужащих.

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