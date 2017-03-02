На ремонт шести участков дорог в Уфе выделят более 530 миллионов

Администрация Уфы назначила на 15 мая шесть аукционов на отбор подрядчиков ремонта шести участков улиц в городе, следует из информации на официальном сайте госзакупок. Всего на эти цели выделят 533,13 млн руб.

Больше всего денег – 157,52 млн руб выделят на ремонт проспекта Салавата Юлаева на участке от улицы Мингажева до улицы Малая Шелководная.

100 млн руб направят на ремонт улицы Трамвайной от проспекта Октября до Индустриальное шоссе, 89,08 млн руб - на ремонт улицы Интернациональной от Тоннельной до Вологодской.

67,74 млн руб мэрия готова заплатить за ремонт улицы Цюрцпы от улицы Краснодонской до Заки Валиди.

В 59,4 млн руб оценен ремонт улицы Первомайской на участке от улицы Александра Невского до Машиностроителей, еще 59,35 млн руб – на ремонт улицы Сипайловской от проспекта Салавата Юлаева до улицы Маршала Жукова.

Здесь планируется замена асфальтового покрытия, нанесение разметки, установка дорожных знаков, тротуарных ограждений и т.д.

Напомним, что ранее мэрия заявляла о том ,что в этом году планируется ремонт на 29 участках дорог в городе. Их общая протяженность составит 59,26 км, а общая площадь – 1,11 тыс кв м.

Ранее мэрия объявляла аукционы на отбор подрядчиков ремонта 16 участков. Начальная стоимость тендеров составляла 542,28 млн руб.

Тогда удалось отобрать подрядчиков на ремонт 11 участков дорог. Контракты получили ОАО «Баширавтодор» (общая стоимость контрактов более 180 млн руб), ООО «Дортрансстрой» (общая стоимость контрактов – 154,9 млн руб), ООО «Промтехснаб СФ» (30,12 млн руб),ООО «Комстрой» (28,98 млн руб).

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