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На ремонт шести участков дорог в Уфе выделят более 530 миллионов
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Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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На ремонт шести участков дорог в Уфе выделят более 530 миллионов
Сегодня, 14:22ГородАвтор: Ольга Корзик
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