На набережной реки Уфы после ремонтных работ не закопали траншею

После проведения работ по укладке кабеля на улице Набережная реки Уфы местные жители остались фактически без дороги. Траншея не была засыпана должным образом, и теперь здесь нельзя ни пройти, ни проехать.

С жалобой в администрацию города обратилась жительница дома на ул. Набережная реки Уфы, 45. Как следует из письма, работы по укладке кабеля проводились в прошлом году, не были завершены своевременно, а обратная засыпка выездных путей "проведена с грубейшими нарушениями технологического процесса и существующих норм".

- На данный момент всю дорогу размыло, - пишет уфимка. - Проезд к жилому комплексу со стороны набережной практически не возможен. Существует реальная опасность возникновения несчастных случаев,(люди могут провалиться в траншею с кабелем).

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