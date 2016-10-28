На набережной реки Уфы после ремонтных работ не закопали траншею
Сегодня, 14:16ГородАвтор: Наталья Кузнецова
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После проведения работ по укладке кабеля на улице Набережная реки Уфы местные жители остались фактически без дороги. Траншея не была засыпана должным образом, и теперь здесь нельзя ни пройти, ни проехать.
С жалобой в администрацию города обратилась жительница дома на ул. Набережная реки Уфы, 45. Как следует из письма, работы по укладке кабеля проводились в прошлом году, не были завершены своевременно, а обратная засыпка выездных путей "проведена с грубейшими нарушениями технологического процесса и существующих норм".
Сюжеты: Фотофакт
- На данный момент всю дорогу размыло, - пишет уфимка. - Проезд к жилому комплексу со стороны набережной практически не возможен. Существует реальная опасность возникновения несчастных случаев,(люди могут провалиться в траншею с кабелем).
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