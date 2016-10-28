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На набережной реки Уфы после ремонтных работ не закопали траншею
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Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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На набережной реки Уфы после ремонтных работ не закопали траншею
Сегодня, 14:16ГородАвтор: Наталья Кузнецова
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