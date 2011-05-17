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Лютеранскую кирху в Уфе оградили от застройки
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Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Лютеранскую кирху в Уфе оградили от застройки
Сегодня, 09:27ГородАвтор: Наталья КузнецоваФото: http://www.panoramio.com
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