Лютеранскую кирху в Уфе оградили от застройки

Правительство Башкирии утвердило границы охраны лютеранской кирхи в Уфе, расположенной на улице Белякова, 2.

Согласно документу, на территории кирхи запрещено строительство капитальных объектов, установка различных инженерных объектов и увеличение транспортного потока. Все работы по реконструкции кирхи и прилегающей территории должны быть согласованы. Разрешено благоустройство с озеленением, установкой цветников и скамеек, а также устройство небольших открытых парковок - до десяти машиномест.