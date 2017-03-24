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В Уфе сооружают временные противопаводковые дамбы
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Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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В Уфе сооружают временные противопаводковые дамбы
15 апреля, 15:04ГородАвтор: Рустэм БашкирцевФото: http://gtrk.tv
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