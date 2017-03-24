В Уфе сооружают временные противопаводковые дамбы
15 апреля, 15:04ГородАвтор: Рустэм БашкирцевФото: http://gtrk.tv
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Протяженность дамбы составит 600 метров.
В Уфе ставят временные противопаводковые дамбы, сообщают «Вести-Башкортостан». Затопить может поселок Дудкино, микрорайоны Кооперативная поляна и Третья Пристань. Итого пострадать могут жители 232 домов.
Сооружение противопаводковых дамбВидео
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Видео: http://gtrk.tv
Береговую линию начали обсыпать грунтом. На Третьей Пристани в первую очередь укрепляют низкие участки берегов. Общая протяженность 170-сантиметровой дамбы составит 600 метров.
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