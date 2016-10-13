Прокуратура и власть в Башкирии: есть ли договоренности?

О проблемах контроля исполнения действующего законодательства Медиакорсети рассказал председатель региональной общественной организации «Содружество многодетных семей Башкортостана» Рустем Шайахметов.

– Вы часто заявляете о невыполнении органами власти социальных обязательств, нарушении действующего законодательства. В чем причина?

- Да очень часто мы видим, что законы не исполняются, а контролирующие органы очень стараются не замечать этого. Создается такое ощущение, что существует определенная договоренность между контролирующими органами и исполнительной властью, где контролеры будут старательно не замечать нарушения закона. В первую очередь, это касается социальной сферы.

Для примера. В этом году из-за несвоевременной закупки правительством Башкирии инсулина, около двух месяцев больным сахарным диабетом не выдавался инсулин и за счет жизни и здоровья граждан в нарушение действующего законодательства республиканский бюджет сэкономил несколько миллионов рублей. И не смотря на неоднократные обращения в прокуратуру, не было предпринято реальных действий по исправлению ситуации и наказанию виновных. Так на депутатский запрос был дан ответ, что обращение перенаправлено в правительство, т.е. в нарушение действующего законодательства обращение было направлено на рассмотрение в те органы власти, действия которых обжаловались.

Или же снабжение бесплатными лекарствами детей. По моим сведениям, бесплатные лекарства выдаются только в 20 %. Республика не выполняет социальные обязательства, установленные законом, а прокуратура об этом знает, но молчит и бездействует.

А поступающие обращения граждан прокуратура зачастую вместо проверки фактов направляет для рассмотрения в те органы власти, тем должностным лицам, которые нарушают законы, права граждан. И те же чиновники, чьи действия обжалуются, отвечают заявителям. Как правило, это формальные отписки, в которых нет ответов на поставленные вопросы. А так как работников прокуратуры за это нарушение закона не наказывают, они это постоянно практикуют.

Даже если заявитель добивается рассмотрения своей жалобы в прокуратуре, то она не стремится наказать виновных чиновников, а достаточно снисходительно смотрит на их прегрешения. Создается ощущение, что прокуратура сознательно прикрывает органы власти, нарушающие закон.

И это формирует уверенность у чиновников в их безнаказанности, в том, что они могут в определённых случаях нарушать закон, а прокуратура по мере возможности их прикроет.

– Но нельзя же сказать, что прокуратура бездействует.

- Нет. И часто, особенно когда есть команда сверху, принимает очень эффективные меры. Прокуратура – это важнейший орган контроля государства с большими полномочиями. Но в то же время некоторые прокурорские работники заявляют, что пресечение нарушения закона является правом прокуратуры, а не обязанностью. И к сожалению, очень часто суды при рассмотрении дел о бездействии прокуратуры придерживаются такой же практики. Признают нарушение закона, но отрицают обязанность прокуратуры принимать меры прокурорского реагирования. Интересная ситуация - правоприменительная практика сформировала возможность прокуратуры игнорировать нарушение закона.

- Ну это уже чьи-то фантазии.

- Отнюдь. Вот свежий пример. Прокуратура признает, что 12 статья Семейного кодекса Республики Башкортостан нарушает федеральное законодательство. Более того, она обозначила свою правовую позицию, в которой указано, что органы местного самоуправления не имеют права выдавать разрешения на вступление в брак подросткам до 16 лет. А на основании противозаконно выданных разрешений на вступление в брак в Башкортостане детьми до 16 лет ежегодно заключается до 20 браков. Из-за этого от уголовной ответственности освобождается до 15 педофилов в год, так как заключение брака является основанием для освобождения от уголовной ответственности.

Нами было подано соответствующее обращение о нарушении законодательства органами местного самоуправления и органами, производящими регистрацию браков, с просьбой принять меры прокурорского реагирования. Прокуратура проигнорировала наше обращение, и мы обратились в суд. Суд первой инстанции отказался принимать положительное решение по нашему иску по вышеуказанным обстоятельствам, Верховный суд РБ отменил это судебное решение и направил на новое рассмотрение. Я надеюсь на справедливое решение суда.

Но, как видим в этом случае, прокуратура признает нарушение российского закона, но не принимает меры, обеспечивающие выполнение требований закона. Башкирские чиновники безнаказанно нарушают российское законодательство. А педофилы этим пользуются. Крайне прискорбная ситуация, сильно дискредитирующая нашу прокуратуру.

Или же компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах. С февраля этого года законом изменен порядок компенсации, но из-за нерадивости нашего правительства, которое не приняло соответствующие нормативно-правовые акты, компенсация родителям не выплачивается. Нарушены права десятков тысяч наших граждан, в первую очередь пострадали малоимущие и многодетные. И что же прокуратура? Делает вид, что ничего не слышит и ничего не видит. В устной беседе с одним прокурорских работников по данной теме мне было сказано, мол, команды же нет. Дадут указания -выполним, а так что суетиться?

– И что же делать?

- Надо бороться за свои права в первую очередь в судебном порядке. Да, суды опасаются принимать соответствующие решения, некоторые судьи считают, что прокуратура всегда права. Тем не менее не всё так безнадежно. Уже есть прецеденты. Также существуют случаи, когда прокуратура в ходе судебных разбирательств признает исковые требования и осуществляет необходимые действия.

И потом гласность. Здесь роль прессы и интернета трудно переоценить. Одно дело, когда все молчат. Другое - когда об этом говорят. А работники прокуратуры живут не в космосе, они часть нашего общества. Их позиция тоже зависит от мнения знакомых и близких. Как правило, работники прокуратуры честолюбивы и обозначают свою миссию – на страже закона. А когда люди узнают, что такой-то работник прокуратуры покрывает правонарушителей, то это отражается на его репутации в среде где он живет. И абсолютное большинство прокурорских работников это коробит.

Я не хочу сказать, что работники прокуратуры совершенно бездушные люди. Но сформировалась та система, которая реагирует только на команды сверху, где отсутствуют должные коммуникации с обществом. Парадокс заключатся в том, что зачастую прокуратура направляет значительно большие усилия на борьбу с общественными активистами, которые правомерно требуют исполнения российских законов, чем если бы своевременно приняла меры прокурорского реагирования. А самое главное – указанная ситуация формирует негативное мнение о прокуратуре, как об "отписочном" органе власти, не желающим без команды сверху защищать интересы наших граждан. Самое худшее в том, что в этом есть и доля истины. Я конечно понимаю, что далеко не все жалобы обоснованы и ряд из них - просто личные разборки. Но те обращения, которые явно свидетельствуют о нарушениях прав граждан, серьезных нарушениях наших законов, должны рассматриваться в первоочередном порядке и самым тщательным образом. И тогда количество нарушений закона будет значительно меньше, так как чиновники будут знать о неотвратимости наказания.

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