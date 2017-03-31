Ирек Ялалов честно рассказал про дороги, транспорт, будущее Уфы и не только

Глава администрации Уфы дал откровенное интервью Медиакорсети. Оно готовилось несколько дней, и совпадение его публикации с рядом острых политических событий в регионе совершенно случайно.

В первую очередь давайте разберемся с экономикой уфимского снега. Цельной картины того, что и как происходит, у людей нет. Мы знаем, что 30% - это город, 30% - это госсубъекты, 30% -это условно частные компании, но факт остается фактом: на улице были сугробы и ходить было трудно. Как это было раньше и как будем жить теперь?

- Давайте начнем с того, как это было, как стало и как будет. Было всё очень просто: снег из Уфы вывозится всего 4 года, ранее в течение последних 20 лет снег вывозился всего с 5-6 улиц, в настоящий момент он вывозится больше чем с 60 улиц, главных основных магистралей, и вывозится управляющими компаниями с 5000 домов.

Получается, город вывозит с улиц?

Да, мы вывозим с улиц, вывозим с территории, которая находится в компетенции муниципалитета.

Это 30 %?

- Да. Необходимо понимать, что мы, в том числе, оказываем существенную поддержку большому количеству социальных учреждений, предприятий и организаций федерального, республиканского уровня – это органы власти, больницы, иные объекты, таких более 200 объектов. К сожалению, в последние годы оптимизация расходов этих учреждений привела к тому, что у них не закладывается смета на зимнее содержание. Понимаю, что уфимцу абсолютно безразлично, кто чистит снег, ему главное - чтобы в городе был снег вычищен, чтобы были безопасные маршруты. Получается так, что вместо того чтобы наводить идеальный порядок на 30% территории, мы вынуждены работать еще и на этих площадках. Еще надо понимать, что тот объем снега, который мы сейчас вывозим, а в этом году мы вывезли в 2 раза больше чем в прошлом, это очень дорогостоящее мероприятие. Большинство городов-миллионеров снег так, как мы, не вывозят

Им это не надо или снега нет?

- Тут экономический момент. Сейчас мы тратим от 3 до 3,5 миллионов рублей в день для того, чтобы вывезти снег. Мы посчитали, в таком режиме мы работаем уже 2 месяца, вы можете сами посчитать сумму. Это очень приличные деньги. Если мы определяемся и с депутатами городского совета говорим, что зимой город должен весь вычищаться, тогда мы четко должны понимать, что мы лишимся части расходов серьезных статей бюджета.

Образно говоря - за месяц мы отдаем один детский сад на вывоз снега.

Наверное, недостаток снегоуборочной техники еще сказывается?

- Я не стал бы концентрироваться и заострять этот момент по количеству снегоуборочной техники по одной простой причине, что если мы рассматриваем краткосрочный период, когда 10 дней снегопадов, то конечно не хватает, а если рассматривать весь зимний период, то техники достаточно. На пиковые нагрузки, конечно, нам не хватает порядка 250 - 300 единиц техники, но ни один город Российской Федерации кроме Москвы не имеет необходимое количество техники для пиковых нагрузок по снегопадам.

Получается, целый год надо содержать парк техники, которая будет работать только какой-то период?

- Давайте представим: если вы проживаете в собственном доме, у вас есть дом, надворные постройки, двор, то много жителей таких домов вывозят снег со своей территории?

Я думаю, не многие. Это первый момент. Второй момент: мы все с вами прекрасно понимаем, что тот объем техники, который мы приобретаем, он должен обслуживаться и содержаться, эксплуатироваться персоналом. Что делать с персоналом на эти дни, когда техника не нужна?

Поэтому есть свои сложности, и то, что концентрированно это все было в этом году, я специально даже сделал такое заявление для прессы и сказал: «Хорошо, что у нас такой снегопад случился, это наконец-то позволило заострить проблему, чтобы наконец мэра все услышали, как бы там не иронизировали все, наконец-то все услышали».

Сейчас что получается: у нас 50 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, из них имеют площадки, территории порядка 5,5 тысяч, которые в глаза бросаются, и 5,5 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства не имеют технику. Имеют территорию, имеют дворы, имеют офисы, и так далее. То же самое я называл республиканские, федеральные ведомства. Как бы неприятно было коллегам это слышать, они тоже. Возьмем любой театр, земля принадлежит театру, земля принадлежит республике, и в соответствии с планом благоустройства они должны содержать эту территорию.

Мой бывший коллега, директор «Башинформа», он вывозил снег, там 25 «Камазов» вывезли, и это обошлось конторе в 100 тысяч рублей примерно.. По идее этой зимой каждый хозяйствующий субъект более-менее значимый должен был примерно такие деньги потратить?

- Конечно. И эта проблема, кстати, носит законодательный характер. В Российской Федерации в конце концов должны быть приняты законодательные и нормативные акты, которые четко будут прописывать и обеспечивать зимнее содержание городов и ту же уборку снега. На сегодняшний день таких нормативно-правовых актов нет.

Что будете делать?

- Работать. Пока мы, к сожалению, работаем по понятиям. Я еще раз говорю: то, что мы убираем территории, которые даже нам не принадлежат, вообще-то это уголовно преследуемое деяние.

Допустим, управляющую компанию как понудить этим заниматься?

- Нужны нормальные законы. Законов на сегодняшний день нормальных нет, которые регулировали бы хозяйственную деятельность городских агломераций, мегаполисов или малых городов.

Если взять управляющую компанию, то на содержание, в том числе и зимнее, там должны тратить только те деньги, которые платят жители тех домов, которыми она управляет. Но этих денег на вывоз снега не хватает.

Может быть, они не правильно пользуются этими деньгами?

- Это уже вопрос компетентных, контрольно-надзорных органов. Здесь можно все, что угодно предполагать, пока не будет доказаны те или иные факты. Конечно, это зависит от уровня управляющей компании, обеспеченности ее специальной техникой. У нас же не секрет, что нашу муниципальную коммунальную технику разрывают все.

Угоняют, уводят?

- Правдами и неправдами. Потому что это, как с вывозом твердых бытовых отходов - когда мы начинаем проверять, как твердые бытовые отходы предприятия и организации утилизируют, то они все показывают, что у них есть договор со спецорганизацией на их вывоз. Но вы пройдите по контейнерным площадкам тех домов, на первых этажах которых находятся магазины, офисы и всякие учреждения. Весь мусор - в контейнерных площадках жильцов.

Вы же мэр, почему не стукнете кулаком, не созовете оперативку?

- Время стучания кулаками прошло. Потому что действует 131-ый федеральный закон, есть органы прокуратуры, есть МВД, есть другие контрольно-надзорные органы. Методы управления, которые были 10 лет и даже 6 лет назад, они не работают.

Я уже говорил неоднократно, 15 лет назад начальник управления коммунального хозяйства администрации района имел полномочия по наведению порядка больше, чем первый заместитель мэра.

Потому что не был четко прописан алгоритм, были правила, которые никто не оспаривал. Сейчас каждый документ, который рождается в стенах муниципалитета, проходит правовую экспертизу, в том числе и в прокуратуре. И масса есть законов, подзаконных актов, где интересы субъектов предпринимательства, хозяйствующих субъектов, интересы личности ставятся выше интересов общежития в городе, совместного проживания. Поэтому на сегодняшний день, я считаю, потихоньку в рамках союза Российских городов, Международной ассамблеи столиц и крупных городов эту задачу мы решаем, и я думаю, что в течение 3-4 лет соответствующая нормативно-правовая база будет сформирована.

То есть движение лоббистское есть. Есть город, похожий на наш по параметрам?

- Есть, конечно. То, что касается снегопадов, это обычные снегопады 70-х – 80-х годов, и мы специально подняли фотографии, посмотрели, какой город тогда был. Сугробы были в два раза выше, чем сегодня.

Другое дело, что все связанное с уровнем и качеством содержания мы задрали на очень высокую планку в сезоне 2014-2015 года, когда готовились к саммиту ШОС и БРИКС. Тогда практически мы тотально вывозили снег, не взирая на затраты, на расходы, и тогда, кстати, снега было мало. И тот объем снега, который был вывезен, он был сделан для того, чтобы мы еще в марте месяце начали строительные работы, чтобы удлинить строительный сезон.

Хорошо. Снег этот складируется, и к чему это приведет? Снеговой коллапс сменится водными паводками?

- Я чуть-чуть поспорю с вами.

Что такое снеговой коллапс? Вот давайте так, я работаю в системе партийной, государственной, муниципальной власти с 1986 года, коллапс - это когда мы в советское время тракторами растаскивали автобусы на Проспекте Октября.

Или когда мы в 90-х - начале 2000-х годов тракторами растаскивали трамваи, троллейбусы, общественный транспорт в Черниковке и в Затоне. Вот это коллапс. Коллапс - это когда мы в советское время вызывали военных с воинской части Алкино, которые помогали своей высокопроизводительной военной техникой очищать улицы. Вот это коллапс.

Ни одной задержки общественного транспорта не было. Все, что муниципалитет должен обеспечить по функционированию городского хозяйства, мы выполнили. Были многочисленные эпизоды, связанные с застреванием специальной техники, скорой помощи, пожарных машин, но это были не центральные улицы, а дворы, это территории, которые принадлежат промышленным предприятиям, организациям. Начали разбираться и выяснили: у нас нормальная техника только у «Башнефти» и у УМПО осталась.

Все-таки стандарт – живешь в Уфе, содержи два трактора и самосвал.

- Проблема еще в том, что практически у всех крупных и средних предприятий собственники, хозяева находятся за пределами города Уфы, иногда за пределами страны. Здесь находятся наемные менеджеры, исполнители, которые ни один вопрос не решают, и по тем или иным причинам они не смогли доказать перед своими хозяевами, что необходим соответствующий набор коммунальной техники для содержания той или иной территории. Поэтому эта проблема системная, и я понимаю, что это не приятно и, может, мы отвыкли от больших сугробов, но я больше скажу, когда мы к саммитам ШОС и БРИКС тотально вывозили снег, мы получили другую проблему. У нас огромный объем цветов высаживается как озимые - осенью. Когда ты вычищаешь с газонов снег, все цветы замерзают. А когда ты вывозишь снег с инженерных сетей, то промерзают инженерные сети. То есть снежный покров для нашего сурового климата – это своего рода одеяло, которое укрывает, спасает подземные коммуникации. Поэтому так подходить, чтобы у нас было, как в Сочи, - это не реально. Мы находимся в сложных климатических условиях.

И потом я не знаю, почему и каким образом получается так, что собственники достаточно хороших магазинов и ресторанов оказались не в состоянии вычистить свои парковки, крыльцо и тротуары. Это же бизнес.

У них нет мотивации, а стукнуть кулаком сейчас нельзя.

- Мы сейчас штрафуем, конечно, и я думаю, мы сейчас многочисленные суды будем вести, мы штрафуем, и штрафы серьезные - до 100 тысяч рублей на юридическое лицо.

Это как раз та сумма, которой хватило бы?

- Да, конечно. Ну и самое главное, повторюсь, из-за чего это не по силам оказалось и предприятиям, и организациям, и бизнесу. Если бы было, чем чистить, наверное, любой руководитель предприятия чистил. Чистить нечем.

И откуда это возьмется, непонятно.

- Я не думаю, мы же с вами не фантазеры, что на следующий год все организации, предприятия закупят зимнюю технику – они опять ее не закупят.

Весной что будет? Этот снег куда денется с улиц города?

- Ну, слава Богу, у нас 10% города все-таки покрыто ливневой канализацией, мы ожидаем сложную ситуацию только на нескольких территориях – это Максимовка, часть Калининского района, Нижегородка традиционно, это ряд территорий в Демском районе, в Кировском районе Кооперативная поляна. Там, конечно, есть территории, где наступает не половодье, а паводок - за счет таяния снега. Сейчас Ленинский район усиленно работает по вывозу снега с Нижегородки, для того чтобы минимизировать потери.

Но здесь мы сталкиваемся со следующей проблемой, несколько лет назад мы ряд улиц оборудовали ливневкой простейшей, но, к сожалению, жители сами же ее и закапывают. Более того значительная часть заборов за последние 10-15 лет в той же Нижегородке была перенесена.

Это любимое занятие, что в садах, что в частном секторе, на метр, на два расширить территорию. Поэтому классическую ливневку в Нижегородке сделать уже невозможно. Находим простейшие инженерные решения, для того чтобы минимизировать последствия паводка, но полного подтопления исключить невозможно.

Еще насколько я понимаю зависит от уровня паводка и того, насколько пики воды сойдутся на уровне Уфы, это как-то регулируемо?

- Это все регулируется. Прогнозы есть, максимальный уровень дают 7,5-8,5 метров всегда, но Уфа готовится к максимальному уровню в 9 метров. Это не значит, что такой паводок будет, скорее всего, такого паводка не будет. Но мы готовимся на 9 метров, чтобы всё было: и средства, и возможности.

9 метров для Уфы - это Цыганская поляна?

- Да. Но в самое большое половодье, если вы вспомните 1979 год, было 10,20 – 10,30 метра.

О транспорте и городском бюджете

Транспортная ситуация в Уфе очень беспокоит моих коллег и горожан, понятно, что маршрутки – извечная уфимская проблема. 10-15 лет назад они еще выполняли свою службу, в 90-е годы разгрузив город.

- Я думаю, тогда они спасли город.

А сейчас надо им сказать спасибо или что происходит сейчас?

- Выход один. Решение классическое, которое реализовано в большинстве крупных городов мира, они сейчас реализуются в таких городах, как Москва и Казань. Это создание одного или двух, максимум трех крупных операторов пассажирских перевозок. Это массовый закуп необходимого количества подвижного состава, создание современных депо по обслуживанию этой техники, тогда таким образом вопросы этих маршруток, которые сейчас в избыточном количестве находятся в Уфе, они сами по себе решатся.

У них экономика испортится. Но называются какие-то адские суммы и якобы рынок перевозок криминализирован.

- Рынок криминализирован на межмуниципальных маршрутах. Не надо путать Уфу и межмуниципальные маршруты. Наша служба спасения и диспетчерский центр получает каждые сутки 30-40 запросов с Уфимского района. Мы никакого отношения к межмуниципальным маршрутам не имеем. А их заезжает по линии межмуниципальных маршрутов официально или неофициально 800 автобусов в Уфу. То есть вся республика. Мало того, что они заезжают, привозят пассажиров и увозят из Уфы, так каждый считает важным прокатиться по всему городу и еще денег подзаработать. По сравнению с любым райцентром здесь намного выше покупательская способность населения, поэтому что там происходит - это уже вопрос Госкомитета по транспорту, это они проводят эти конкурсы, и вопрос контрольно-надзорных органов.

А избыточное количество маршруток связано с иногородними, которые заехали?

- Не только, хотя мы считаем, что в Уфе их тоже немало. Кстати, никто не хочет обратить внимания на то, что за последние годы из Уфы ушло 2,5 тысячи «Газелей». Раньше, помните, у нас был весь город белый и желтый. Частные транспортные перевозчики пошли на требование администрации города и обновили автопарк.

То есть убрали рухлядь с улиц?

- Да. И у нас один из самых молодых автопарков в стране по пассажирским перевозкам.

В час пик у нас, к сожалению, большегрузные автобусы идут полупустые. Это говорит о том, что дело не в формате автобуса, дело в том, что частные операторы работают на «голой» экономике. Ни одна транспортная компания в мире в крупных мегаполисах не работает самоокупаемо.

Это городская услуга, получается?

- Это серьезное вливание средств государства и конкретно мэрии. Потому что есть такое заблуждение, что общественный транспорт может быть прибыльным. Ни в одном крупном городе он не прибыльный. Даже метро во всем мире считается рентабельным только для городов с населением свыше 5 млн человек. Мы достаточно серьезно изучаем нормативно-правовую документацию, имеем очень широкие контакты с коллегами с других городов, и очень много мифов и заблуждений как по снегу, так и по этой теме.

Мы считаем, что нужно создать мощного транспортного перевозчика. Город это сделать не в состоянии в связи с экономической ситуацией. Дело в том, что межбюджетный процесс выстроен так, что несмотря на то, что большую долю налогов и налоговых платежей собирает город Уфа, нам остается немного.

Это при том, что в Уфе собирают 70% республиканского бюджета.

- Понятно, что если бы мы работали, как китайские города, было бы всё по-другому. Я встречался с одним из руководителей Хэфея, там простая схема – 33% бюджета остается городу, 33% остается региональному правительству и 33% уходит в Пекин. Это позволяет бурно развиваться городам. Или давайте возьмем Уфу и Астану, одинаковые по численности города, по территории абсолютно одинаковые. У нас бюджет - 23,5 млрд руб, а в Астане – 92 млрд рублей. Мы вынуждены сейчас открыто говорить о том, что этих денег катастрофически Уфе не хватает.

Это сложилось из-за 131-ого закона?

- Это сложилось из-за того, что когда был принят 131-ый федеральный закон, громадная глава, которая посвящена финансовому обеспечению органов местного самоуправления, выпала из этого закона. Она не была принята. И закон - фактически декларация, сплошные обязанности, которые возлагаются на муниципалитеты. Мы это очень бурно обсуждаем на всех российских площадках с участием мэров крупных, средних, малых городов, с участием представителей правительства Российской Федерации, и понимание там такое есть уже, что если мы хотим, чтобы страна была привлекательная - надо развивать города и городские агломерации, муниципалитеты.

А если изымать из городов все деньги и требовать от муниципалитетов, чтобы они делали город, как в Европе - это по меньшей мере мы врём населению.

Про шумиху в прессе

Вопрос про информационную войну. С чем связываете заострение внимания на вашей фамилии в связи с этой зимней проблематикой, и как Вы с этим жили? Кому это выгодно?

- Начнем с того, что всегда критикуют и бьют того, кто работает. Это аксиома. Бездельников не критикуют, потому что не видно, как они работают. Администрация работает профессионально и на хорошем уровне, и все профессиональные оценки работы города можно прочитать на официальном сайте. В рейтингах российских городов, который проводится правительством Российской Федерации, независимыми организациями, Союзом российских городов - Уфа всегда в топе. И ваш покорный слуга тоже по итогам 2016 года третье место занял. Вопрос в том - кому это выгодно и кто за этим стоит?

И какие цели преследуются?

- Конечно, я об этом знаю, но не пришло еще время назвать фамилии, пароли и явки. Мы все это знаем. И, к сожалению, я могу сказать, что вдвойне обидно, что этим занимаются наши коллеги. За спиной главы республики занимаются очень неблаговидными делами.

Что касается информационной компании, вы знаете, у нас всегда так в России было и будет, тут не от фамилии зависит: Ялалов, Петров, Сидоров или Хусаинов. Всегда будет критикуем мэр города. У меня работа такая.

О дорогах и ЖКХ

Вопрос будет всегда о том, что вместе со льдом смывается асфальт и начинается ямочный ремонт. Что у нас такого особенного, что асфальт не держится, климат, переход через ноль или нормативы, может быть, надо закрепить ответственность за дорожниками, чтобы они там гарантировали? К сделать так, чтобы удобно было ездить?

- Давайте этот вопрос начну освещать с того, что еще пять лет назад очень серьезно эту проблему заострил глава республики.

И после этого было приобретено серьезное оборудование, как на уровне республики, так и города, лучшее оборудование, которое сейчас есть в Европе - по анализу и оценке качества строительных материалов, дорожных материалов, оценке качества битумов, готового асфальта и так далее. Была проведена большая работа по анализу, почему дороги, асфальт не обеспечивают нормативного срока своей эксплуатации. Конечно, выявлены были десятки проблем и болевых вопросов, которые сейчас решаются. Первое решение, которое было нами принято - это уйти от щебня осадочных пород.

Они размываются?

- Сложилось так, что традиционно использовался доломитовый щебень, и в республике и практически везде в России, хотя Европа и штаты работают с изверженными породами. Это гранит, базальт, твердые породы.

На период укладки щебня в состав асфальтобетонной смеси и основание, доломитовый щебень соответствует всем нормативным прочностным характеристикам. Но доломит - это все-таки известковая порода, и за период эксплуатации он очень интенсивно и быстро теряет свою несущую способность. Он начинает терять не только прочностные характеристики, но и начинает элементарно превращаться в гипс.

Крошится…

- Изверженные породы лишены таких недостатков, поэтому верхние слои асфальтобетонной смеси на сегодняшний день мы вот уже второй год делаем с изверженными породами. Второе – ГОСТы, государственные стандарты в области дорожного строительства, они не обеспечивают качество асфальта и ту нагрузку, которой сейчас подвержены наши дороги.

Стало больше транспорта, стала выше нагрузка на ось транспорта, и транспорт тотально стал переобуваться в шипованные колеса. Вы помните эпопею конца 90-х годов, когда Юрий Михайлович Лужков пытался два года запретить шипы. Помните, наверное, ситуацию. Потому что шипы работают при скорости свыше 40 км/час как абразив, как наждак. И вы, наверное, обращаете внимание на то, что левая полоса крайняя, скоростная, изнашивается сильнее. Потому что как наждак проходит.

Там дорога еще и продавлена.

- Теперь, что надо сделать. Мы посмотрели опыт коллег из Москвы, опыт коллег из городов-миллионеров и опыт городов СНГ в частности. Москва приняла в соответствии со своими финансовыми возможностями очень простое решение: в пределах Садового кольца они перестилают асфальт каждые 2,5- 3 года, верхний слой асфальта, потому что как только начинает разрушаться верхний слой асфальта, нижние слои асфальта быстрее начинают разрушаться и деформируются. Поэтому они просто перестилают.

То же самое решение принято в Астане. Потому что Астана пользуется в том числе нашими башкирскими битумами. Конечно, мы заложники своего сурового климата, вы посмотрите страны Скандинавии или Альпийские страны, там на дорогах государственного, федерального, муниципального уровня запрещено использовать шипы. Шипы разрешены, но только в гористой местности, условно говоря, в рамках небольшого муниципалитета, одной, двух, трех деревень; выезжаешь на общую дорогу - переобувайся.

Это не опасно - ездить на одной резине?

- Зимняя резина же. И во-первых, у нас парадигма другая, у нас, когда происходит дорожно-транспортное происшествие, в Российской Федерации определяется, виновным назначается эксплуатационно-дорожная служба, но это априори, не важно - какой асфальт хороший или плохой - априори адвокаты пытаются доказать. Возьмите развитые западные страны, если даже вы едете по проселочной дороге, где даже асфальта нету, там четко трактуется юрисдикция – водитель должен обеспечивать тот скоростной режим, который обеспечит ему безопасность. Можно, конечно, скоростью 200 км/час нестись… Но мы же вынуждены вместе с ГИБДД республиканским поставить знаки ограничительные «40». Поставили и чего добились? Многократного снижения аварийности на отдельных участках.

На проспекте Салавата Юлаева?

- Да.

То есть у нас привычка нарушать скоростной режим?

- Возвращаясь к ГОСТам. Та нормативно-правовая база, которая сегодня существует, я ответственно заявляю, не обеспечивает надлежащего состояния дорожного покрытия, качества. Если в той же Швеции основание дороги толщиной 1,20 м – 2 метра, и щебень гранитный, то у нас самый толстый «пирог» получается 75 см.

Существенная разница.

- Существенная. И когда говорят, что дороги в России дорогие, то это не так. Очень много мифов.

Мне приходилось жить по полгода в Иркутске, где на центральной улице Карла Маркса заходишь во двор, там просто земля до подъезда внутри двора. Это чье? Я сам должен, как жилец, скидываться на внутридворовые асфальтные покрытия или нет?

- Мое мнение такое, что в свое время государство очень быстро ушло из сферы ЖКХ, и это было неправильно. Мы получили колоссальный разрыв в течение 10-15 лет, когда должным образом в общедворовую инфраструктуру не вкладывались государственные ресурсы. Вообще ситуация начала резко ухудшаться в ЖКХ с 1985 года, чтобы вы понимали. Пик расходов приходился на 1975-1985 годы, когда ЖКХ финансировалось очень хорошо в стране. С 1985 года, видимо, экономическая ситуация изменилась, первым делом начала рушиться сфера ЖКХ.

В 90-е годы вообще провал был. Я помню, когда в 2000 году пришел работать в муниципалитет, у нас текло по 400-500 кровель. Одновременно. Сейчас, если течет 1-2 кровли, это уже ЧП городского масштаба.

Поэтому сейчас системно мы пытаемся это решить, и есть программа по благоустройству дворов за счет городского, республиканского бюджетов, за счет федерального бюджета, а вообще это все должно содержаться за счет жителей.

По закону?

- По закону, да. Но мы прекрасно понимаем, что жители экономически не в состоянии сейчас содержать свои территории. Даже те зажиточные, богатые граждане не готовы такие деньги выкладывать.

Мы провели эксперимент, у нас по закону житель должен сам лифт менять. Это с квартир где-то в зависимости от марки лифта, этажности, надо собрать по 35 - 45 тысяч рублей. С подъезда ни один житель не сдал. И не сдаст. Будут писать многочисленные обращения и жалобы во все инстанции, хотя это общедомовое оборудование. Лифт эксплуатировался, срок эксплуатации вышел, жители должны собраться, заплатить и его смонтировать.

О городе и горожанах

Город - это конфликтная территория всегда, потому что тесно, ты из степи приехал, и тебе всегда будет не хватать пространства, и всегда будет конфликт, а уехать из города уже не хочется.

- На самом деле не так все плохо, я смотрю, как за 17 лет моей работы изменился климат в Уфе, жители стали более требовательны, более активны, гражданское общество развивается, это правильно, но одновременно люди стали лучше относиться к своему городу. Если вы вспомните 2003, 2004, 2005 год, что творилось у нас с зелеными насаждениями, тогда вообще тотальное выкапывание цветов было. Сейчас у нас такие есть факты, они многочисленные, но они такой тотальный характер не носят. Или те же акты вандализма сейчас 2,5 тысячи в год мы фиксируем, раньше их было 25 тысяч в год.

Какое вы себе представляете идеальное гражданское общество? Нарисуйте картину, к которой мы должны стремиться, как развивать гражданское общество. Житель города, что он должен делать? Выходит на улицу, участвует во всех дворовых собраниях, какая перспектива развития гражданского общества в Уфе по этой динамике, которую вы проследили?

- Я думаю с формирования новых городских пространств, строительства нового жилья, новых современных перспективных микрорайонов, улучшенным благоустройством именно в этих микрорайонах формируется уже иной тип горожан. Люди купили за свои деньги квартиру, люди оплатили благоустройство своего двора, и отношение там совершенно другое. В территориях старой застройки, где особенно проживает население пенсионного возраста, там, конечно, намного всё сложнее, и мы будем этим дворам, этим домам очень серьезно помогать. Факт старения населения обратно не развернешь. И у нас есть целые микрорайоны, где проживает в основном пожилое население. Как правило, это хрущевки, это двухэтажные дома ветхие и аварийные, там, конечно, всё сложно. Попытаться сделать нового горожанина современного в двухэтажном бараке - давайте не будем кривить душой...

В первую очередь зачатки нового, современного горожанина появятся на относительно благополучных островках территории нашего города. Все остальное просто надо поднимать до этого уровня. Универсальных рецептов нет, я по крайней мере не слышал такого, чтобы где-нибудь в Германии жители собирались во дворе, обсуждали какие-то проблемы. Это первый этап, через который мы должны пройти.

Все должны заниматься своим делом, и я вам приведу такой пример, в Германии, если посчитать одного работника ЖКХ на количество квартир, в самых развитых западных землях, количество работников ЖКХ в 5 раз меньше, чем в России.

Просто там настолько устоявшаяся система городов, и города там развивались тысячелетиями, и культура там совершенно другая. У нас в основном все-таки города только-только становятся городами, а не просто придатками для жилья для крупных промышленных предприятий...

Городская культура только начинает формироваться, как бы неприятно это не звучало.

Один из важных элементов городской культуры - это памятники архитектуры, которые постоянно, по ощущениям горожан, находятся под угрозой, и многие из них были утрачены в результате строительства в 90-е, 2000-е годы, и сейчас этот процесс продолжается, что-то постоянно сносится. Это такой диалектический процесс или у мэрии какая позиция по поводу выявляемых ценных для души города культурных объектов.

- Я сейчас скажу одну фразу, и наверно опять на меня все набросятся, особенно краеведы.

Вам не привыкать.

- Да.

Я могу сказать, что наибольшее количество исторического наследия, которое мы потеряли – мы потеряли в советское время. Достаточно назвать взорванный храм, где сейчас находится Монумент дружбы, за который высказывались все ведущие советские писатели.

Все, что происходит в 90-е – 2000-е годы и в современную эпоху, а я уже шестой год руковожу городом, это больше конечно процесс диалектический. Начнем с того, что количество памятников и количество объектов культурного исторического наследия за последние годы резко возросло. Я за то, чтобы сохранить культурно-историческое наследие нашего города. Обеими руками за. Важно понять, каким образом, за счет чего. Обратить внимание на удачные примеры, а у нас где-то три десятка удачных примеров восстановления и сохранения исторического наследия. Например, бывшая воскресная чувашская школа - ее инвестор восстановил по нашей просьбе. Себестоимость восстановления одного квадратного метра без оборудования превысила 100 тысяч рублей на квадратный метр.

Где найти такие колоссальные ресурсы и средства для того, чтобы эти объекты восстанавливались? Один из способов, который мы сейчас пытаемся реализовать, и ряд серьезных крупных бизнесменов на это дело согласились, это чтобы люди забирали эти исторические объекты, делали их них офисы, родовые дома, жилье делали, потому что восстановить эти объекты муниципалитету невозможно из-за отсутствия финансовых ресурсов.

Это понятно. Но сносить зачем?

- Если взять наиболее такие вопиющие случаи последних лет, когда были снесены ряд объектов, вспомним объект по Аксакова, 6, то я приглашал руководителя этой компании, в моем кабинете мы очень серьезно поговорили, и по крайней мере, после этого эпизода мы получили гарантии того, что исторический фасад будет восстановлен.

Понятно, что это будет что-то в стиле Галерея ART, это не 100%-ное сохранение культурно-исторического наследия, но есть два пути. Есть путь европейский и есть путь азиатский и американский. Возьмите любой крупный американский город, возьмите Нью-Йорк или Вашингтон, как они подходят к вопросам культурно-исторического наследия?

Они взрывают кварталами, очищают территории и строят новые дома. И неважно, что в этом доме 100 лет назад был президент США, либо был какой-то выдающийся писатель, это американский подход. Жить сегодняшним днем и реализовывать для себя американскую мечту.

Но каким-то образом Эмпайр стейт билдинг остался.

- В силу того, что он на века построен. Он же из металла построен. Весь несущий каркас из металла. Есть европейский путь, где максимально бережно стараются сохранить каждый исторический объект. Есть очень серьезная законодательная нормативная база, которая заставляет любого собственника этим делом заниматься. Какой наш путь? Мы только в поиске этого пути. И ни в коем случае не должно сложиться мнение, что мэрия поддерживает застройщиков в вопросе сноса жилья. Но есть судебная система Российской Федерации, и если мы проигрываем в судах, если застройщик победит в судах у нас, то мы вынуждены подчиняться закону.

Один из способов противодействовать или высказаться - это публичное слушание. Мы разбирали на штабе народного фронта примеры, когда публичные слушания были отрицательные, например, на Софьи Перовской, 13, и это ни к чему не привело, поорали и разошлись.

- А вы вообще изучали проблематику публичных слушаний, что это такое? А вы знаете, что в Российской Федерации публичные слушания носят рекомендательный характер?

Да?

- Вот и все. Вы понимаете? Поэтому, даже когда муниципалитет стоит горой, вы поймите - муниципалитет на самом деле это не всесильная структура, нас очень часто путают с горкомом партии, когда не было законов, но было партийное поручение. Конечно к общественным слушаниям мы прислушиваемся, и в 99,9% случаев ни один документ не будет подписан главой администрации города Уфы, если не прошли общественные слушания, если не было положительного заключения, решения. Кроме тех случаев, когда речь идет о социальных объектах – школах, детских садах.

Другой момент есть. Вы же знаете, что все заказчики, застройщики научились проводить общественные слушания.

И естественно, что это же не референдум, не тотальный опрос, а только мнение тех, кто пришел.

- Это вопрос к пассивности тех жителей, горожан, которые проживают в этом микрорайоне. Не секрет, что их на автобусе привозят на общественные слушания. Это законом запрещено? Не запрещено. Карла Маркса прочитайте, «Капитал», и посмотрите, перед чем капиталист не останавливается, когда есть 100% прибыли. Поэтому здесь мы должны обставляться нормативно-правовой и юридической базой. Кто бы что не говорил, пока в России не будет сформирована полноценная юридическая правовая база в области управления городским хозяйством, в области управления городами, всё будет осуществляться на уровне понятий, на уровне взаимодействия государственных, муниципальных, общественных организаций, гражданского общества и консенсуса. В Европе так не происходит. Там все законодательно расписано. Каждый шаг, начиная от размера тротуарной плитки, заканчивая размером мусорного бака.

Вы знаете, что во всех американских городах муниципалитеты наделены правом принимать собственные законы, по которым существует дорожное хозяйство?

Нет, не знал.

- Лос-Анджелес определяет, что у него 11 типов улиц, и федеральная власть никаким образом не вмешивается в политику муниципалитета в области дорожного хозяйства, и дорожного строительства.

Я бы еще спросил об идее пешеходной улицы в Уфе. Улицу Ленина называют время от времени, улицу Октябрьской революции. Вы видите перспективу? Может быть, на выходные закрывать улицу Ленина для транспорта, чтобы были пешеходные улицы, городские пространства?

- Знаете, мне иногда кажется, что мы иногда бываем заложниками какой-то идеи фикс. Где-то в каком-то городе есть пешеходная улица, пусть полкилометра – километр, и такое должно быть у нас… Вы когда последний раз были на Арбате?

На Старом Арбате? Года 3-4 назад.

- Вечером прогуляйтесь там, много народу ходит?

Народа там нет сейчас. А почему нет, потому что мэрия Москвы проводит масштабную работу по созданию комфортных условий и пешеходных зон по всему городу.

Везде? То есть не обязательно сосредотачиваться?

- Зачем со всего города ехать, чтобы прогуляться по одной улице? Потом у нас в городе созданы такие комфортные зоны, которых нет в большинстве городов Российской Федерации. Нам очень многие по-доброму завидуют: площадке Конгресс-холла, площадке пешеходной части улицы Ленина и территории, прилегающей к Гостиному двору, или скверу Мустая Карима. Конечно, мы для себя определили приоритетом создание пешеходной улицы, и мы видим эту улицу. Мы, кстати, отработали три года с венецианцами, и мы видим самый лучший вариант - это улица Октябрьской революции с полным сохранением исторического наследия. Это, может быть, на первое время на выходные перекрываться будет улица, а потом посмотрим, как дело пойдет.

О раздельном сборе мусора

Насколько мы инфраструктурно и ментально готовы к раздельному сбору мусора? Насколько мы продвинуты в этом вопросе? Какая перспектива здесь?

- Мы 4 года уже эксперимент такой проводим в ряде районов, ряде управляющих компаний, когда выставляем контейнер для раздельного сбора мусора. Где-то на четвертый, на третий год у людей начинает приходить осознание того, что нужно сортировать мусор. В первую очередь это ПЭТ-тара, алюминий, бумага, ткань. Сейчас мы являемся лидерами в Российской Федерации по утилизации ртутьсодержащих ламп или компонентов с содержанием ртути.

Оранжевые ящики?

- Да. Вся эта ртуть оказывается же на свалках, на помойках или в лесах наших. У нас экологическая культура пока еще на низком уровне, и человек не задумываясь выкинет лампочку ртутную где-нибудь, проезжая, с автомобиля или где-нибудь рядом с садом своим. Сейчас такая схема работает, и она набирает обороты.

Вы обратили внимание, что больше полутора тысячи контейнерных площадок из 4,5 тысяч уже приобрели современный, европейский вид? Это пластиковые контейнеры педального типа, это цинкованные контейнеры, и эти контейнеры собираются у нас, в Уфе, на нашем муниципальном предприятии. В этом плане культура сбора твердых бытовых отходов растет, и я хотел бы поблагодарить предпринимателей. У нас лидеры - крупные торговые комплексы, такие, как «Мир», «Икеа», «Планета». Там введены самые передовые способы утилизации твердых бытовых отходов. Там работает компактор, специальный бункер, который в течение недели накапливает мусор, прессует его, а потом все это вывозится.

Так и дешевле наверно?

- Не надо содержать десятки людей, не надо содержать технику, чтобы каждый день возить мусор.

О заместителях

Два заместителя мэра находятся в поле зрения правоохранительных структур, как это на вас влияет, чувствуете ли ответственность за свою команду, что происходит?

- Конечно, это крайне неприятно, что с коллегами произошло такое, но я хочу, как человек с юридическим образованием, еще раз заострить внимание, что вину того или иного человека определяет суд. И пока не будет решения суда, мы не вправе подвергать сомнению честность и порядочность того или иного сотрудника, как бы это не преподносилось соответствующими ведомствами. Еще раз могу подчеркнуть, что мы всегда были открыты для взаимодействия с любыми правоохранительными органами. Любая информация, в том числе документальная, представляется правоохранительным органам.

То есть они постоянно к вам приходят, что-то проверяют?

- Сам процесс возбуждения уголовного дела дает более широкие полномочия тому же следственному комитету либо иной структуре, которая проводит это мероприятие, для более полноценного и глубокого изучения того или иного фактора. Это нормальный процесс с точки зрения работы правоохранительных органов. Не нормально это для нас, потому что мы достаточно серьезные имиджевые потери несем из-за того, что по двум моим заместителям проводятся такие мероприятия. Это, конечно, неприятно. Для нас было шоком то, что произошло. По одному из заместителей вменяется период, когда он не работал вообще на муниципальной службе. А по второму – эпизод, не связанный с деятельностью муниципалитета… Еще раз повторюсь – только суд определяет вину того или иного человека.

О будущем Уфы

Какой Уфа будет через 20 лет? Какие новые городские конструкции, эстакады, образ можете нарисовать? Надо же к чему-то стремиться.

- Уфа по своему потенциалу развития - это один из ведущих городов Российской Федерации, я думаю, входит если не в пятерку, то в десятку точно, если брать все города, не только миллионеры. Во-первых, уникальный ландшафт, качественное население с точки зрения представления профессиональной компетенции, народонаселения, национального состава; город очень толерантный, нет доминирования одной группы над другой, мы растем по численности населения, естественный прирост и плюс миграционный прирост. Таких городов по пальцам можно посчитать в Российской Федерации.

Несмотря на то, что от нас уезжает определенное количество людей в Москву, в Санкт-Петербург, за рубеж, это неизбежно, это и в советское время было. Я заканчивал класс математической школы, у нас пол-класса уехало в Москву и в Санкт-Петербург в советский период.

Я вижу Уфу как перспективный город, в области градостроительства и архитектуры, я думаю, мы все-таки добьемся более качественного архитектурного облика Уфы, в области ландшафтного дизайна, парковой архитектуры, в области городских пространств город будет совершенно другой. Он будет благоустроенный, чистый.

Мы освоим все пустыри и полезем в городские леса или перекинемся за берег?

- Я думаю, в леса мы лезть не будем, мы сделаем реновацию всех городских территорий на уфимском полуострове, и серьезно будем развиваться как городская агломерация. Есть такая серьезная градостроительная теория, что 20-й век и начало 21 века развитие всей мировой экономики и всего мира определяют 20 ведущих государств. Через 25 лет развитие мира будет определять 500 главных городских агломераций. Нам важно на территории Российской Федерации стать такой агломерацией, у нас есть для этого все перспективы. Учитывая высокий процент сельского населения республики, учитывая, что мы пройдем этот путь, как прошли все развитые страны, по резкому сокращению численности этого населения. Потенциал уфимской городской агломерации рассматривается в первом приближении в полтора миллиона человек.

И это у нас какие территории? Это все полуостров?

- Нет. Агломерация может быть двух типов: она может быть административная, когда поглощаются прилегающие районы, и, допустим, по опыту китайских городов, средний китайский город это 7,5 – 10 тысяч квадратных километров. Уфа - у нас 700 квадратных километров - третий город в России. Создаются агломерации крупные, которые развивают все и решают все вопросы на этой большой территории. Условно говоря, если бы к Уфе присоединить еще 9 районов прилегающих – вот это была бы административная агломерация. Есть агломерации географические, тогда, допустим, в нашем случае республикой, республиканским правительством проводится агломерационная политика, тогда все проекты развития ближайших территорий соотносятся с генеральным планом развития города Уфа. Чтобы не получалось так, что сейчас у нас 5,5 тысяч детей не уфимцев ходят в детские сады. Разделите на 100 мест, это получается где-то 50 детских садиков, занятых не уфимцами. Или 250 тысяч дополнительного населения ходят в городские больницы, а денег на это нет. У нас по расчетной нагрузке - 50 тысяч автомобилей в сутки должно въезжать со стороны дороги Уфа – Стерлитамак, а мы достигли уже 160 тысяч автомобилей в сутки. Все ближайшие районы ездят на работу в Уфу. То есть нет развития агломерации с точки зрения приложения производительных сил

Мы посчитали в рамках развития стратегии: 90% всех жителей Сипайлово выезжают с Сипайлово, чтобы работать в других частях города, и 70% жителей Демы. Вот эта маятниковая миграция в нормальной городской агломерации отсутствует. И нам, и будущим городским управленцам придется решать очень сложные задачи для того, чтобы обеспечить их работой.

Никаких дорог, никаких развязок, никаких улиц не хватит, если у нас будет такая колоссальная маятниковая миграция в городе. Условно говоря, взяли полмиллиона человек поехали в одну часть города, полмиллиона поехало в другую часть города. Это же неправильно.

Да, надо жить там, где работаешь. Логика есть. Ирек Ишмухаметович, я спрошу, а вы с какого района города?

- Я с Бульвара Славы.

Ну еще можно сказать, я «гастелловский», потому что почти 7 лет жизни отдал микрорайону Гастелло.

Доставалось в уличных боях 70-х – 80-х?

- Да, конечно.

Дрались?

- Бывало. Но когда я начал заниматься спортом, это как-то все ушло. Потому что в спорте очень сильна поддержка и была дворовая поддержка, но самая сильная поддержка - это в спорте. Вы знаете, когда могли собраться и из группы секций борцов поехать куда-то, а там любой боец стоит двух, пяти обычных пацанов.

И видимо, помогает это сейчас?

Я думаю, да. Я хотел бы сказать, что не всегда буду работать на государственной, муниципальной службе. Обращаюсь к коллегам, кто себя непорядочно ведет все эти годы, память у меня хорошая. Очень хорошая. И мы со многими из них еще поговорим, когда я не буду работать на муниципальной, государственной службе. Это я обещаю, как бывший борец.

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