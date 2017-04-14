Такая простая сода

Факты о соде, которые мало кому известны.

В России, да и во всём мире визитными карточками Башкортостана считают вкуснейший мёд и кобылье молоко (кумыс). Но есть ещё один башкирский продукт, который знает каждый, это сода. В содовой столице России Стерлитамаке производят 85% пищевой соды, 65% кальцинированной и 18% каустической от всего объёма отечественной соды. Если про мёд и кумыс мы знаем достаточно много, то на вопросы о соде ответит не каждый, хоть и встречается с этим продуктом по несколько раз в день. ИА «Медиакорсеть» предлагает вам несколько интересных фактов о соде.